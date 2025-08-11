De Winter Milan, Marchetti svela: «Per la completa formalizzazione dell’affare manca solo un ultimo dettaglio. Ecco quale»

De Winter Milan, Luca Marchetti, noto giornalista sportivo, ha fatto il punto sull’imminente passaggio del centrale in rossonero

Il calciomercato entra nel vivo e il Milan è pronto a piazzare un colpo importante in difesa. Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, stimato esperto di mercato di Sky Sport, il trasferimento di Koni De Winter dal Genoa ai rossoneri è ormai questione di ore, se non di minuti. La trattativa, che si preannuncia come uno degli affari più interessanti di questa sessione estiva, sta per giungere al termine, con grande soddisfazione per il nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, e il neo-allenatore Massimiliano Allegri, che vedrebbero così rinforzato il pacchetto arretrato con un giovane talento dalle grandi prospettive.

Le parole di Marchetti sono state inequivocabili e cariche di attesa: “Manca soltanto l’ultima mail da parte del presidente del Genoa per il trasferimento di De Winter a Milano. Ci attendiamo che venga organizzato il viaggio per Milano. Oggi si è allenato regolarmente col Genoa ma è pronto a partire. Operazione da 18 milioni di euro più 5 di bonus. Alla Juventus va il 15% dell’operazione“. Un’operazione complessiva che, bonus inclusi, potrebbe raggiungere i 23 milioni di euro, una cifra significativa che sottolinea la volontà del calciomercato Milan di investire su giovani promettenti e di qualità. Il fatto che De Winter si sia regolarmente allenato con il Genoa nella giornata odierna è un semplice dettaglio burocratico; la sua testa è già proiettata verso Milano e la nuova avventura in maglia rossonera.

L’arrivo di De Winter al Milan rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione della squadra per la prossima stagione. Il difensore belga, classe 2002, è un elemento dutatile e moderno, capace di giocare sia come difensore centrale che come terzino destro, offrendo diverse soluzioni tattiche ad Allegri. La sua giovane età, unita a un’esperienza già consolidata in Serie A, lo rende un investimento strategico per il presente e il futuro del club. La decisione di Igli Tare di puntare su di lui dimostra una chiara visione nel costruire una rosa competitiva e sostenibile, unendo l’esperienza di giocatori affermati con il potenziale di giovani talenti. La percentuale sulla futura rivendita spettante alla Juventus (il 15%) è un dettaglio da non sottovalutare, a conferma dell’ottimo lavoro svolto in passato dal club bianconero nella valorizzazione del ragazzo.

I tifosi del Milan sono in fermento, ansiosi di accogliere il nuovo rinforzo e di vedere all’opera la squadra plasmata da Allegri e Tare. L’acquisto di De Winter è un segnale forte lanciato dalla società, che intende essere protagonista sia sul campo che sul mercato. La dirigenza rossonera, guidata da Tare, sta dimostrando grande concretezza e rapidità nel chiudere le trattative, cercando di anticipare la concorrenza e di assicurarsi i migliori profili per rafforzare la rosa in ogni reparto. L’ufficialità è ormai imminente e, una volta definita l’ultima formalità, Koni De Winter potrà finalmente vestire la gloriosa maglia rossonera e mettersi a disposizione di Mister Allegri, pronto a iniziare una nuova entusiasmante avventura a Milano.