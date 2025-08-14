De Winter Milan, sorride anche il Genoa: nella top 10 delle cessioni più remunerative del Grifone

De Winter Milan, il difensore belga è ufficialmente rossonero: per il Genoa è una delle cessioni più remunerative della sua storia

Il Milan continua a plasmare la propria rosa in vista della prossima stagione, mettendo a segno un colpo di rilievo in difesa. Da ieri pomeriggio, Koni De Winter è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, trasferitosi dal Genoa con un accordo che ha fatto la storia del club ligure. L’operazione si è conclusa per una cifra di 20 milioni di euro più bonus, un importo che proietta questa cessione tra le più remunerative di sempre per il Genoa.

Nel dettaglio, il trasferimento del giovane belga classe 2002 ha superato la cessione di Eldor Shomurodov alla Roma (19,6 milioni di euro nella stagione 2021/22), entrando di diritto nella top10 delle vendite record del club. Questo dato sottolinea non solo l’ottimo lavoro svolto dalla dirigenza genoana, ma anche la grande fiducia che il Milan ripone nel talento di De Winter, considerato uno dei difensori più promettenti d’Europa.

L’affare De Winter non è l’unico che ha visto il Genoa realizzare un’importante plusvalenza vendendo un giocatore al Milan. Nel passato, altre due operazioni hanno arricchito le casse del Grifone e contemporaneamente rafforzato la squadra rossonera. Basti pensare al trasferimento di Stephan El Shaarawy nella stagione 2011/12 per 20,3 milioni di euro e, più recentemente, all’acquisto di Krzysztof Piatek nel gennaio 2019 per ben 35 milioni di euro. Questi precedenti storici testimoniano come il Milan veda nel Genoa un terreno fertile per l’acquisizione di talenti, e come le due società abbiano una storia di affari reciprocamente vantaggiosi.

Il nuovo acquisto si inserisce perfettamente nel progetto di rinnovamento del Milan, guidato dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Tare, noto per la sua abilità nel fiutare giovani talenti, e Allegri, che ha sempre saputo valorizzare i giocatori con potenziale, vedono in De Winter un tassello fondamentale per la difesa del futuro. Con questo investimento, il Milan rafforza la propria retroguardia e lancia un messaggio chiaro alle avversarie: il club rossonero è pronto a lottare per i massimi traguardi, puntando su un mix di giocatori esperti e promesse del calcio europeo. L’arrivo di De Winter è un segnale forte e l’inizio di una nuova era per il club.