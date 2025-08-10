De Winter Milan, ci siamo! L’ex Juve sarà rossonero, trattativa ormai ai dettagli. Le cifre

De Winter Milan, accordo ormai in dirittura d’arrivo col Genoa: si lavora sui bonus e sulla percentuale di rivendita, i dettagli

Il calciomercato Milan è vicinissimo a chiudere un’operazione di mercato di grande importanza, assicurandosi le prestazioni di Koni De Winter come erede designato di Malick Thiaw. Il difensore tedesco, come confermato dal nuovo allenatore rossonero Max Allegri, è ormai destinato a lasciare Milano per accasarsi al Newcastle in un’operazione che porterà nelle casse del Diavolo ben 38 milioni di euro più 4 di bonus. Un’entrata significativa che il Milan, sotto la guida del nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, sta sapientemente reinvestendo per rafforzare la propria retroguardia.

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello, il Milan ha trovato nella giornata odierna l’accordo totale con il calciatore belga, un passo cruciale che avvicina sensibilmente la chiusura dell’affare. Le discussioni con il Genoa sono in fase avanzata e si stanno limando gli ultimi dettagli per definire la cifra definitiva del trasferimento. L’operazione dovrebbe concludersi per una somma che oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro, inclusi i bonus legati a prestazioni e obiettivi. Questa cifra dimostra la determinazione del Milan nell’assicurarsi un prospetto giovane ma già affidabile, perfettamente in linea con la visione strategica del club di puntare su talenti emergenti.

L’arrivo di De Winter rappresenterebbe un innesto fondamentale per la difesa rossonera, orfana di un pilastro come Thiaw. Il giovane centrale, con le sue doti fisiche e la sua visione di gioco, si adatterebbe perfettamente al modulo tattico prediletto da Mister Allegri. La sua capacità di impostare l’azione dalla difesa e la sua aggressività nei contrasti lo rendono un profilo ideale per il calcio moderno. La rapidità con cui il Milan si è mosso per De Winter, una volta ufficializzata la partenza di Thiaw, testimonia la proattività della dirigenza e la chiara strategia del DS Tare nel voler costruire una squadra sempre più competitiva.

I tifosi rossoneri attendono con ansia l’ufficialità di questo trasferimento, che potrebbe essere il primo di una serie di colpi per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. L’intesa raggiunta con De Winter e la trattativa avanzata con il Genoa fanno ben sperare per una fumata bianca a stretto giro di posta. Il Milan è pronto ad accogliere il suo nuovo difensore, che si appresta a vestire la gloriosa maglia rossonera e a dare il suo contributo per i prossimi successi del club.