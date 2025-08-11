De Winter Milan, Tare beffa l’Inter! C’è l’aneddoto che infiamma i tifosi, Marotta all’angolo

De Winter Milan, c’è l’aneddoto che infiamma i tifosi rossoneri! Tare ha beffato Marotta e l’Inter, clamoroso retroscena

Il calciomercato estivo ha visto il Milan mettere a segno un vero e proprio colpo in difesa, assicurandosi le prestazioni del promettente Koni De Winter dal Genoa. L’operazione, del valore di ben 20 milioni di euro (bonus inclusi), porta a Milano un difensore centrale belga di soli 22 anni, cresciuto calcisticamente nel rinomato vivaio della Juventus. Un acquisto strategico, fortemente voluto dalla dirigenza rossonera, in particolare dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, e approvato dal neo-allenatore Massimiliano Allegri, entrambi al lavoro per costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.

Il profilo di De Winter si sposa perfettamente con le esigenze del Milan: dotato di una grande fisicità e un eccezionale senso della posizione, il giovane belga era finito prepotentemente anche nel mirino del mercato Inter. Tuttavia, alcuni fattori chiave hanno impedito ai nerazzurri, guidati in panchina da Cristian Chivu, di affondare il colpo decisivo, lasciando così spazio all’inserimento rapido e determinante dei rossoneri.

L’Accelerazione del Milan e l’Accordo Lampo con il Giocatore

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di Via Aldo Rossi ha agito con tempismo perfetto. La recente cessione di Malick Thiaw al Newcastle ha infatti creato una necessità urgente di rinforzare il reparto arretrato. Con il benestare di Tare e Allegri, la dirigenza rossonera ha così accelerato i tempi e, in tempi rapidissimi, ha trovato un accordo con Koni De Winter. Il difensore belga ha firmato un contratto quinquennale che lo legherà al calciomercato Milan fino al 2030, con uno stipendio di 1,8 milioni di euro netti a stagione.

Solo dopo aver blindato il giocatore, il Milan ha avviato la trattativa con il Genoa. I rapporti eccellenti tra le due società, ulteriormente consolidati dal recente trasferimento in prestito di Lorenzo Colombo ai liguri a fine luglio, hanno notevolmente favorito la chiusura dell’operazione. Un esempio di come le sinergie tra club possano agevolare operazioni di mercato complesse.

Perché l’Inter si è Defilata dalla Corsa per De Winter

L’interesse dell’Inter per Koni De Winter era concreto. Il club nerazzurro aveva sondato il terreno per il giovane difensore, valutandolo come un potenziale innesto di qualità. Tuttavia, la presenza in rosa di giocatori come Yann Bisseck e Benjamin Pavard, difensori di alto livello e già affermati, ha evidentemente frenato l’investimento da parte della società interista. La politica del club nerazzurro, attenta alla gestione del monte ingaggi e alla razionalizzazione degli acquisti, ha prevalso, lasciando campo libero al Milan. Anche Galatasaray e Bournemouth avevano mostrato un timido interesse per il difensore belga, ma senza mai arrivare a presentare una proposta concreta al Genoa.

Le Alternative Valutate dai Rossoneri Prima dell’Affondo su De Winter

Prima di puntare con decisione e convinzione su Koni De Winter, il Milan aveva attentamente preso in considerazione altri profili per rinforzare la difesa. Tra le alternative valutate, spiccavano i nomi di Giovanni Leoni del Parma e Tommaso Comuzzo della Fiorentina. Entrambi giovani e promettenti, i loro costi elevati sul mercato hanno tuttavia convinto il club rossonero a virare sul difensore belga. La trattativa per De Winter si è rivelata non solo più accessibile economicamente, ma anche più veloce da concludere, dimostrando la prontezza e la capacità di intervento del Milan sul mercato.

Con questo acquisto mirato, il Milan rafforza in modo significativo il suo reparto arretrato in vista di una stagione che si preannuncia intensa e ricca di impegni su più fronti, dalla Serie A alle competizioni europee. Un segnale chiaro di come la società rossonera, sotto la guida di Tare e Allegri, sia determinata a costruire una squadra solida e competitiva, superando la concorrenza e dimostrando grande efficacia nelle operazioni di mercato.