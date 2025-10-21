De Winter Milan, Allegri soddisfatto della grande affidabilità del belga: i dettagli

Connect with us

Milan news 24

Published

1 minuto ago

on

By

De Winter

De Winter, Massimiliano Allegri fortemente soddisfatto della grande affidabilità del difensore belga: l’ex Genoa risponde sempre presente

Koni De Winter rappresenta un elemento di lusso e affidabilitàall’interno della rosa Rossonera, nonostante il suo status di riserva.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, è naturale che il giovane difensore belga non può essere contento di stare in panchina, data la sua ambizione e il desiderio di giocare con maggiore continuità.

Tuttavia, quando chiamato in causa da Massimiliano Allegri, De Winter risponde sempre presente. La sua professionalità si traduce in prestazioni impeccabili in campo: “ma quando scende in campo, difficilmente sbaglia un passo”.

Questa sicurezza e precisione fanno di De Winter un’importante garanzia per il Milan, permettendo al tecnico di contare su un difensore lucido e concentrato, anche se non schierato regolarmente dal primo minuto.

