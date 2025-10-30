De Winter e Athekame domani presenti al Flagship Store di via Dante: tutti i dettagli dell’iniziativa

Connect with us

De Winter

De Winter e Athekame saranno presenti domani al Flagship Store di via Dante per incontrare i tifosi del Milan: tutti i dettagli

Come appreso da Milannews24, si profila una nuova occasione speciale per i tifosi rossoneri in vista del big match contro la Roma. Zachary Athekame e Koni De Winter saranno i protagonisti di un incontro al Flagship Store di via Dante.

L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre alle ore 17.00 nel cuore di Milano, precisamente in via Dante 12.

L’esterno svizzero e il difensore belga, entrambi «protagonisti in maglia rossonera in questo inizio di stagione», visiteranno lo Store ufficiale e saluteranno i tifosi presenti. L’evento offre ai supporter l’opportunità di incontrare da vicino i due giovani talenti del Milan.

