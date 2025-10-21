Connect with us

News

De Winter, Allegri soddisfatto dell'ex Genoa: belga insoddisfatto delle tante panchina ma... Ultimissime

News

Classifica Serie A 2025/26 LIVE: il Milan pareggia all'ultimo respiro contro il Pisa a San Siro

News

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Athekame acciuffa il Pisa in pieno recupero e regala un punto ad Allegri

News

Atalanta Milan, brutte notizie per Juric: in vista del match in programma martedì 28 ottobre. Assenza pesante

News

Tavares si ferma, altro stop in casa Lazio: salterà anche il Milan?

News

De Winter, Allegri soddisfatto dell’ex Genoa: belga insoddisfatto delle tante panchina ma… Ultimissime

Milan news 24

Published

4 giorni ago

on

By

De Winter

De Winter, Massimiliano Allegri fortemente soddisfatto della grande affidabilità del difensore belga: l’ex Genoa risponde sempre presente

Koni De Winter rappresenta un elemento di lusso e affidabilità all’interno della rosa Rossonera, nonostante il suo status di riserva.

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, è naturale che il giovane difensore belga non può essere contento di stare in panchina, data la sua ambizione e il desiderio di giocare con maggiore continuità.

Tuttavia, quando chiamato in causa da Massimiliano Allegri, De Winter risponde sempre presente. La sua professionalità si traduce in prestazioni impeccabili in campo: “ma quando scende in campo, difficilmente sbaglia un passo”.

Questa sicurezza e precisione fanno di De Winter un’importante garanzia per il Milan, permettendo al tecnico di contare su un difensore lucido e concentrato, anche se non schierato regolarmente dal primo minuto.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.