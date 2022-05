De Vrij: «La vittoria della Coppa Italia ci carica verso il Cagliari». Le parole del difensore dell’Inter

Il difensore nerazzurro Stefan De Vrij ha espresso la propria gioia dopo il successo dell’Inter sulla Juve. Ecco le sue parole a Mediaset:

VITTORIA – «Coppa che abbiamo voluto tantissimo, sapevamo sarebbe stata una partita tosta. Siamo contentissimi, godiamoci questa vittoria e facciamo di tutto per vincere le ultime due di campionato. Il successo ci caricherà anche in vista di Cagliari. Abbiamo lasciato punti pesanti per strada, dovevamo fare meglio ma non molliamo»