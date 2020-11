De Sciglio: «Voglio la Nazionale, Ligue 1 campionato intenso»

Nel corso di una conferenza stampa, l’ex Milan e Juventus De Sciglio ha parlato di come sta andando la sua esperienza in Francia

In occasione di una conferenza stampa, il terzino del Lione, Mattia De Sciglio ha parlato di come sta andando la sua nuova esperienza all’OL. Ecco le dichiarazione del giocatore in prestito dalla Juventus: «Mi sono integrato molto bene con la squadra e con lo staff. Sono molto contento di essere qui. Spero di giocare più della scorsa stagione e magari giocare l’Europeo.»

«La Ligue 1 – continua l’ex Milan -è un campionato più intenso di quanto immaginassi. Rispetto all’Italia è un po’ meno tattico ma va più veloce. Abbiamo l’impressione che possa succedere di tutto. Questo è ciò che lo rende affascinante. Ruolo? Ho iniziato la mia carriera da difensore centrale, poi ho giocato di più sulle fasce. La competizione è positiva quando è sana. Sono venuto qui per giocare e farò del mio meglio per raggiungere questo obiettivo. Il mio obiettivo è riconquistare la mia posizione in Nazionale. Darò il massimo per far vedere che sono pronto per questo.»