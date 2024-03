Corsa Champions, De Rossi e il monito al Milan: «Gruppo coeso e fortissimo, adesso...»

Corsa Champions, Daniele De Rossi, tecnico della Roma, ha lanciato un monito al Milan dopo la vittoria contro il Monza

Intervistato da DAZN dopo Monza-Roma, Daniele De Rossi ha lanciato un monito al Milan nella corsa alla prossima Champions League:

GRUPPO – «Se questa è la Roma devo immagine cosa sarà giovedì, i miei ragazzi sono fortissimi concentriamoci sul futuro prossimo. Evidentemente questo era un gruppo coeso anche prima, se non lo sei non raggiungi quegli standard. Io non ho fatto niente, cerco di gestire gli essere umani intervenendo quando c’è qualcosa che non mi piace. Sono molto contento di stare con loro, magari alcuni mi hanno aiutato essendo stato anche un loro compagno».

LE PAROLE DI DE ROSSI A DAZN DOPO MONZA-ROMA