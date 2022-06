De Rossi: «Ci sono sempre stati giocatori in Italia e li abbiamo anche adesso…». Le parole dell’ex calciatore

Daniele De Rossi, collaboratore del ct Roberto Mancini, in un’intervista al Corriere della Sera ha parlato del futuro della Nazionale. Ecco le parole dell’ex calciatore:

«Il materiale è quello giusto, poi gli anni passano per tutti e c’è sempre bisogno di ricambio generazionale: ce ne sarebbe stato anche se ci fossimo qualificati ai Mondiali. Ci sono sempre stati giocatori in Italia e li abbiamo anche adesso. Se uno pensa che ha due anni per preparare un’altra manifestazione può prendersi del tempo per programmare»