De Roon: «Arrivano ancora insulti dai milanisti. Ibra? Mi darà uno schiaffo»

Marten De Roon torna sull’episodio post Milan-Atalanta e sul suo video ironico su Ibrahimovic pubblicato sui suoi social

In un’intervista rilasciata al canale youtube Cronache di Spogliatoio, Marten De Roon è tornato sul video sfottò verso Ibrahimovic postato sui suoi profili dopo Milan-Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni: «Ancora oggi mi arrivano insulti dai tifosi del Milan, soprattutto dopo le sconfitte. Dopo l’eliminazione con il Real saranno arrivati almeno 1000 messaggi dai milanisti. A me non dà fastidio, però è un peccato perchè è un’ironia che io faccio sempre. Si sentono attaccati.»

«Pentito? No, lo rifarei subito. Io sono molto autoironico, di fatti ho messo anche il commento che sarei dovuto scappare per la paura di Ibra. Non è una questione di milanisti o tifosi di altre squadre, succederebbe anche con un napoletano o un tifoso dello United. Cosa succederà quando ci rivedremo? Forse mi darà uno schiaffo (ride), avrebbe anche ragione! Lo prenderei volentieri».