De Paola controtendenza su Milan Atalanta: «Se ci si riduce agli episodi arbitrali si è alla frutta»

Le parole di De Paola sugli episodi arbitrali che hanno condizionato Milan Atalanta in Coppa Italia:

LE PAROLE – «Quando ci si riduce a parlare di episodi arbitrali, si è alla frutta. Sinceramente è clamoroso non aver valutato quanto successo prima con il rigore non dato all’inizio. Quello fischiato a Jimenez è molto simile a quello di Yildiz contro la Salernitana. La realtà è che non sei riuscito ad amalgamare ancora una squadra con tanti giocatori che vanno per i fatti loro e che non sono continui nelle prestazioni. E poi l’atteggiamento di Leao continua a non piacere. Vorrei vederlo con un altro atteggiamento in campo. Sembra una squadra che ha disinteresse per il bene comune e pecca di narcisismo. Ma ha poco da vantarsi, perché non stanno facendo niente. Credo che anche nell’ambiente sappiano che Pioli a fine anno andrà via e che il ciclo è finito»