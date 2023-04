De Paola: «Ecco cos’è cambiato in casa Milan». Le parole del giornalista dopo il successo rossonero a Napoli

Paolo De Paola ha parlato ai microfoni di TMW del cambiamento mentale in casa Milan dopo il successo con il Napoli. Ecco le parole del giornalista:

«La prestazione del Milan è stata pazzesca al netto di altre uscite allucinanti come quella contro l’Udinese. Cos’è cambiato? L’atteggiamento della squadra, il modo in cui è scesa in campo, la sensazione che la testa ci fosse solamente per un obiettivo, ovvero quello della vittoria, lasciando fuori altre questioni. Magari in altre partite alcuni si sono distratti per situazioni extracalcistiche, ma ieri non si è visto. Vediamo se adesso la testa sarà sempre questa».