De Laurentiis libera Zielinski: «Certe storie di grande amore terminano da sole. A Marotta ho detto…». Le parole del presidente del Napoli

Intercettato da alcuni giornalisti all’uscita dall’assemblea di Lega, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha risposto così in merito al futuro di Piotr Zielinski, corteggiato dall‘Inter e anche accostato al mercato Milan come colpo a parametro zero per l’estate.

SULL’ASSEMBLEA – «Incontro educato con Gravina, ognuno ha posizionato i propri pensieri. Vedremo cosa si potrà fare per cambiare il calcio italiano».

SU ZIELINSKI ALL’INTER – «Ottimo calciatore e ottimo ragazzo, è stato 8 anni con il Napoli. Credo che certe storie di grande simpatie e grande amore a un certo punto terminano da sole. Se lui volesse restare noi siamo qui ad abbracciarlo, se vuole partire perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro… Evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere nel caffè latte e avrà convinto il ragazzo. Prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all’Inter. Va all’Inter? Ho detto a Marotta: non ti stai comportando bene, col sorriso. Lui risponde che non è vero…».