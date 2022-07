De Ketelaere è l’eletto del Milan: lui dice sì, se non arrivano le top di Premier. Ora bisogna accelerare

De Ketelaere è l’eletto e il Milan si sta muovendo per lui. Due giorni fa Maldini e Massara hanno incontrato Tom De Mul, agente del giocatore. Le parti si sono garantite apprezzamento reciproco.

Il Milan ha offerto 20 milioni più bonus al Bruges ed è pronto ad aumentare l’offerta. Anzi, quell’offerta si può già considerare intorno a quota 30, perché lì inevitabilmente si arriverà. Il Leeds si è già spinto su quelle cifre e il Milan ritiene di non poter combattere la grande battaglia dei rialzi. I rossoneri si aspettano che De Ketelaere dichiari la sua volontà e convinca il Bruges a chiudere con il Milan. Il tempo diventa un fattore: se si muovessero le prime 5-6 squadre di Premier diventerebbero automaticamente favorite, altrimenti per Charles la prima scelta è il Milan. Di certo, è probabile che l’affare De Ketelaere si trascini per la parte centrale del mese, con il Bruges che non sembra avere fretta di chiudere l’operazione. Al momento il Milan è in vantaggio e le possibilità di chiudere intorno a 30-35 milioni sono buone. L’ingaggio non sarebbe un problema, con il Milan firmerebbe un quinquennale non lontano dai 2-2,5 milioni a stagione, magari con bonus e crescita dell’ingaggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.