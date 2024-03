De Ketelaere Milan: il riscatto da parte dell’Atalanta a rischio? Cosa sta succedendo

Un possibile tesoretto del calciomercato Milan può passare dal riscatto di De Ketelaere da parte dell’Atalanta ma..

De Ketelaere è arrivato in estate dal Milan in prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro più 2 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Inoltre, il Milan dovrà versare al Bruges un massimo di 2 milioni di bonus (1 milione/0,5 per ogni qualificazione in Champions League o Europa League entro il 2027) oltre al 12% sulla plusvalenza della futura rivendita.

In vista della sessione estivo il suo riscatto da parte dei neroazzurri in favore del calciomercato Milan potrebbe essere non così scontato. Ieri il belga, come riportato da Calciomercato.com, ha steccato ancora una volta in un big match e questo in virtù anche delle alternative che l’Atalanta ha a disposizione è aspetto da non dimenticare in rapporto alle valutazioni sul futuro.