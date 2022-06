De Ketelaere è il prescelto del Milan: pronti 40 milioni di euro per il trequartista belga del Bruges

Secondo La Gazzetta dello Sport la trattativa per Charles De Ketelaere entrerà nel vivo non appena il Milan avrà un organigramma definito. Il trequartista belga soddisfa i requisiti rossoneri: giovane, talentuoso e non eccessivamente costoso.

Pronta un’offerta da 40 milioni con cui il Milan spera di convincere il Bruges a cederlo. De Ketelaere gioca già per il Milan: vuole confrontarsi in un campionato diverso, mettere le sue qualità alla prova in un contesto più competitivo. Il Mondiale d’inverno in Qatar gioca invece contro: per il Bruges è una vetrina in cui De Ketelaere può mettersi in mostra e quindi fruttare ancora più denaro.

Il Milan non dovrà solo vincere la resistenza del Bruges ma anche essere più forte della concorrenza. Arrivare prima dei club esteri sarebbe certamente di buon auspicio.