De Ketelaere rammaricato sul Milan: «Mi dispiace se non ho fatto cosa potevo! Su Pioli dico...»

Charles De Ketelaere ha parlato a Sky dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Lecce. Ecco cosa ha detto sul Milan

CHAMPIONS L’ANNO PROSSIMO CON L’ATALANTA – «Non lo so. Io gioco e vedo cosa succede. Milan? Mi dispiace che al Milan non ho fatto quello che ho fatto all’Atalanta, è un grande club. Io però guardo sempre avanti e alla mia stagione qui. Pioli via dal Milan? Non spetta a me dirlo. Anche io non ho fatto cosa potevo e sono cresciuto tanto qua».