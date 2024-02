De Ketelaere Milan, l’ex ct belga Leekens: «Ecco perché non ha reso in rossonero»

De Ketelaere Milan, l’ex ct della nazionale belga Leekens: «Ecco perché non ha reso in rossonero». Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, Georges Leekens, ct del Belgio ai mondiali del 1998, ha parlato di Charles De Ketelaere, giocatore di proprietà del Milan che sta letteralmente esplodendo all’Atalanta. Le sue parole.

LEEKENS – «Ma che gol ha fatto domenica? È uno dei migliori talenti che abbia prodotto il Belgio negli ultimi anni, molto semplicemente. Gasp gli ha ridato fiducia, da fuori si vede che lui sente che l’allenatore crede in lui. Al Milan dubitava di se stesso e non lo vedevi più sorridere. Ora sorride spesso in campo, si diverte, crede in sé stesso e nelle sue giocate. Intanto è già passato da due grandi club come Milan ed Atalanta, che gli sono serviti per tirare fuori il meglio di sé. Da qui in avanti, non ha limiti, dopo questa esperienza all’Atalanta è più pronto a giocare ad alto livello e sono sicuro che in futuro possa rifare un passo ancora in avanti, verso grandi squadre»