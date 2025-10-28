De Ketelaere da ex contro il Milan! La sua Atalanta con il belga ha i numeri a favore. Segui le ultimissime

La sfida contro l’Atalanta non è mai una partita come le altre per il Milan, specialmente quando l’ex di turno, Charles De Ketelaere, il talentuoso trequartista belga, scende in campo. Quella che doveva essere una grande promessa per i rossoneri si è trasformata in un incubo personale per il Diavolo, con l’attaccante che ha trovato la sua dimensione a Bergamo, diventando un vero e proprio spauracchio per la sua ex squadra.

I numeri, rilanciati da Gazzetta.it, sono eloquenti e sottolineano un dominio netto: da quando veste la maglia della Dea, De Ketelaere non ha mai perso contro i suoi ex compagni. Il bilancio parla chiaro: 5 partite giocate, condite da 4 vittorie schiaccianti e un solo, misero pareggio. Una striscia positiva che fa riflettere la nuova dirigenza milanista, guidata dal neo Direttore Sportivo Igli Tare, l’esperto dirigente albanese chiamato a ricostruire le fondamenta del club.

Il Gol della Vendetta e l’Esultanza Senza Freni

Il momento clou di questa rivalità personale si è consumato lo scorso 6 dicembre, in un match vibrante terminato 2-1 per i nerazzurri. Il giovane classe 2001, con un poderoso colpo di testa, ha siglato la rete che ha spianato la strada alla vittoria della sua squadra. Ma a fare scalpore non è stato solo il gol, quanto l’esultanza successiva: un pugno spinto in avanti, quasi a scaricare tutta la tensione accumulata durante la sua sfortunata parentesi milanista. Nessun cenno di scuse, nessuna mano alzata in segno di rispetto per il passato: una netta presa di posizione che sa di riscatto e di voglia di voltare pagina, come ben evidenziato dalla fonte giornalistica.

Questa rinascita di De Ketelaere è un monito per i rossoneri e per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il tattico livornese tornato per risollevare le sorti della squadra e a cui spetta il difficile compito di trovare le contromisure per arginare l’estro del belga. L’ex Club Brugge non è più quel ragazzo timido e spaesato visto a Milano; a Bergamo ha ritrovato la fiducia e la centralità tattica che lo hanno reso un giocatore fondamentale per Gian Piero Gasperini.

Il Milan ha bisogno di una svolta e la coppia Tare-Allegri è chiamata a invertire la tendenza, a partire proprio dalla difficile gestione degli ex. Il prossimo scontro con l’Atalanta sarà un banco di prova cruciale per testare il nuovo corsodel Diavolo e per dimostrare che i fantasma di CDK sono solo un ricordo sbiadito.