De Ketelaere: «Critiche? Ecco la verità sul ‘principe di San Siro’». La rivelazione sul soprannome che gli è stato dato al Milan

Intervistato a Het Laatste Nieuws, Charles De Ketelaere ha racconto del suo anno al Milan, caratterizzato anche da diverse critiche per le sue prestazioni. Ecco le sue parole:

CRITICHE – «Non mi sono mai focalizzato sulle critiche, né quelle positive dell’inizio di stagione al Milan né quelle negative. Non mi lascerò mai trascinare dalle critiche negative come non mi monterò la testa se un giorno si capovolgerà la situazione in positivo. Tanti compagni di squadra mi hanno consigliato di non leggere i giornali quindi non ho neanche saputo di quel titolo “principe di San Siro”»

