De Ketelaere Atalanta: ecco perchè la scelta di puntare sul belga

Si sta definendo la cessione di De Ketelaere in prestito all’Atalanta. Ecco perchè i bergamaschi hanno scelto di puntare sul belga del Milan:

Come riportato da Nicolò Schira secondo gli scout dell’Atalanta ha doti simili in quanto Ilicic e l’Atalanta è fiduciosa di supportare il giocatore belga per tornare ad alti livelli. Inoltre c’è il precedente Pasalic a far ben sperare.