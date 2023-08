De Ketelaere Atalanta: la possibile data delle visite mediche

La trattativa per l’addio di De Ketelaere al Milan direzione Atalanta sembra giunta alla conclusione. La possibile data delle visite mediche

Ormai ci siamo, De Ketelaere è pronto a salutare il Milan. Come riportato da TMW nella notte agenti e Atalanta hanno trovato l’accordo per Charles De Ketelaere, fantasista del Milan che è oramai da una settimana in orbita nerazzurra.

Come confermato da Luca Bianchin le possibili visite mediche con i neroazzurri potrebbero esserci a inizio settimana.