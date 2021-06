De Grandis: «Tra Dzeko e Giroud ho una preferenza chiara»

De Grandis ha spiegato come tra Dzeko e Giroud preferisca il bosniaco perchè possiede caratteristiche più simili a Ibrahimovic

Stefano De Grandis, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato del possibile arrivo al Milan di uno tra Dzeko e Giroud, indicando la sua preferenza:

«Per certi versi sono due profili simili, non sono giovani e dovrebbero fare l’alternativa a Ibrahimovic. Bisogna vedere come starà Ibra perchè se dovesse operarsi il Milan dovrebbe andare su un centravanti più giovane. Per caratteristiche tra i due sceglierei Dzeko perchè è più simile allo svedese e fa giocare bene la squadra. Giroud è più un attaccante da area di rigore».