De Grandis sicuro sulla stagione del Milan: «Ecco come può diventare positiva». Le parole del giornalista sulla formazione di Pioli

Stefano De Grandis ha parlato ai microfoni di Sky della stagione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Milan per lo scudetto? Ci può provare, non credo che arriverà oltre al terzo posto e non credo che potrà puntare allo scudetto. Mettiamo che il Milan possa aver trovato l’assetto giusto e nel girone di ritorno possa fare meglio, ma non credo che le altre rallenteranno. Però se arriva terza, se inserisce bene i nuovi e fa bene in Europa League, la sua stagione resta positiva».