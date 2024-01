De Grandis allo scoperto: «Mi piacerebbe vederlo al Milan l’anno prossimo». Le sue dichiarazioni a Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così del Milan. Le sue dichiarazioni sui rossoneri.

DE GRANDIS – «Aritmeticamente il Milan può reinserirsi in corsa per lo scudetto, ma io dico di no non perché non ho fiducia nel Milan ma perché Inter e Juventus stanno viaggiando bene. Zirkzee? Lo vedrei bene al Milan ma è un giocatore completamente diverso da Giroud. Andrebbe bene se ritrovasse il vecchio Leao che segnava molto»