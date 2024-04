De Grandis: «Non capisco il rosso a Krstovic. Se quello è gioco pericoloso allora il contatto di Theo Hernandez su Almqvist...»

Stefano De Grandis ha parlato a Sky nel post-partita di Milan Lecce: tutte le dichiarazioni sul match del giornalista

Il giornalista Stefano De Grandis ha parlato nel post-partita di Milan Lecce a Sky.

PAROLE – «Krstovic va a sbattere incidentalmente su Chukwueze. Non capisco per quale motivo il rosso. Puoi parlare di imprudenza e quindi dare il giallo. Ma se per imprudenza dai un rosso allora devi dare il rigore al Lecce e rosso a Theo per il fallo su Almqvist perché gli ha dato una ginocchiata sulla fronte. Il Milan ha dominato ma piacerebbe vedere una partita arbitrata bene».