De Grandis: «De Paul ha capito che è giunta l’ora di cambiare»

De Grandis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro di Rodrigo De Paul, oggetto desiderio del Milan di Pioli

De Grandis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare del futuro di Rodrigo De Paul, oggetto desiderio del Milan di Pioli.

«Uno come De Paul farebbe il titolare in tutte le grandi squadre italiane, anche al Milan. L’Udinese però non ti regala i giocatori, e anche per motivi economici, De Paul è sempre stato costretto a rimanere in una squadra divertente, ma di seconda fascia. Ora lo stesso giocatore ha fatto capire che è giunta l’ora di cambiare squadra per provare l’esperienza in una big».