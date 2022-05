De Canio: «Tonali è un esempio che va evidenziato». Ecco le parole dell’allenatore

Luigi De Canio ha parlato di Sandro Tonali ai microfoni di TMW. Ecco le sue parole:

«Brava la società ma bravissimo anche lui. L’anno scorso era in difficoltà, perché il salto dalla provincia ad una realtà importante come quella dei rossoneri è complicato. Ha avuto però la forza di rimettersi in gioco e si è ridotto anche l’ingaggio per rimanere. Questo è un bello spot per la categoria dei calciatori ed è un esempio che va evidenziato».