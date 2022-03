De Canio: «Leao, Tonali e Bennacer colonne del Milan del futuro»

Luigi De Canio, famoso allenatore, ha parlato di Leao, Tonali e Bennacer: i tre saranno colonne del Milan del futuro

Parlando a Sky, Luigi De Canio ha elogiato Leao, Bennacer e Tonali. Le sue dichiarazioni:

«Leao così come Tonali e Bennacer rappresenta la tipologia di calciatori sui quali investire per il futuro in una squadra come il Milan. I calciatori che hanno qualità, prospettive, età e anche un presente consolidato sono coloro che devono costituire l’asse portante della squadra».