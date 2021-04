Davide Ballardini: «Vi racconto chi è Gianluca Scamacca»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato di Gianluca Scamacca: ecco le parole dell’allenatore rossoblu

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Genoa-Fiorentina di Gianluca Scamacca, tratteggiando le caratteristiche tecniche di quello che sembra essere un concreto obiettivo del Milan:

«Pronto per la Nazionale maggiore? Ha delle qualità importantissime. Da qui a dire questo bisogna che aspettiamo un po’. In questo mese e mezzo, dopo un gennaio tribolato per le tante voci, ha mostrato qualità importanti. Deve imparare a muoversi nel gioco. Imparerà perchè è un ragazzo umile. Per ora non è pronto per la Nazionale maggiore».