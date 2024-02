David Milan, possibile ritorno di fiamma a giugno? Cosa filtra sull’attaccante canadese di proprietà del Lille

Tra gli obiettivi del mercato Milan per quanto riguarda l’attacco non va certamente dimenticato Jonathan David, giocatore già corteggiato nelle ultime sessioni.

Il canadese è legato al Lille da un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 e per questo – secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb – potrebbe essere ancora appetibile per la dirigenza rossonera. Se ne saprà di più nelle prossime settimane.