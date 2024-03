David Milan, il canadese è il profilo giusto: servirà questa CIFRA ma c’è questo grande problema. Le ultime sull’obiettivo di mercato

Jonathan David è tra i tanti nomi sondati dal calciomercato Milan per l’attacco. Ad analizzare le caratteristiche del giocatore ci ha pensato il giornalista Jeremy Jeanningros in esclusiva a Milannews24.

PAROLE – «Jonathan David ha dimostrato di poter segnare tra i 15 e i 20 gol a stagione in Ligue 1. Ma dipende molto dal fatto che deve avere una squadra forte intorno a lui, e questo è il caso del Lille nelle ultime stagioni, soprattutto con Galtier e ora Fonseca. Ha un profilo offensivo completo (velocità, rapidità, gioco di sponda e di profondità) ma per me ha un difetto: a volte ha tante opportunità di segnare ma le spreca. Adesso deve trovare un club più grande del Lille. L’estate scorsa il Lille aveva chiesto 40 milioni ed è troppo per Jonathan David: probabilmente vale intorno ai 25-30 milioni. Può giocare nel Milan? Penso di sì, ma attenzione perché al Lille il suo adattamento aveva richiesto molto tempo. È introverso, ha bisogno di tempo. Ma se è ben supportato secondo me ha buone opportunità. La sua partenza dipenderà sia dalla cifra che verrà offerta al Lille che è molto avido ma anche dalla possibile qualificazione del Lille in Champions League».

