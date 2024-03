Date Milan Roma, UFFICIALE: quando si giocano i quarti di Europa League. Ecco quando si giocherà a San Siro

Il Milan ha scoperto a Nyon che la Roma sarà la sua avversaria ai quarti di finale di Europa League.

La formazione rossonera giocherà l’andata dei quarti di finale a San Siro giovedì 11 aprile, il ritorno in trasferta all’Olimpico giovedì 18 aprile. In caso in cui nel doppio confronto le due squadre saranno in pareggio dopo 180 minuti, si andrà ai supplementari indipendentemente dai gol fatti in casa o in trasferta. In caso di ulteriore pareggio, il passaggio del turno si deciderà ai calci di rigore.