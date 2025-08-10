Darwin Nunez Milan, l’opzione decade definitivamente: ufficiale il trasferimento all’Al Hilal

Darwin Nunez Milan, il centravanti, accostato anche ai rossoneri per la prossima stagione, è ufficialmente dell’Al Hilal

Il mercato Milan estivo continua a regalare colpi di scena e a ridisegnare gli equilibri del calcio internazionale. L’ultima, fragorosa notizia che ha scosso il mondo del pallone è l’ufficialità del passaggio di Darwin Núñez dal Liverpool all’Al-Hilal. Un trasferimento che chiude definitivamente le porte al Milan e ad altre pretendenti europee, proiettando l’attaccante uruguaiano in una nuova, ricchissima avventura nel campionato saudita.

Per settimane, il nome di Darwin Núñez, classe 1999 e dunque nel pieno della sua carriera a 26 anni, è stato insistentemente accostato al Milan. I rossoneri, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, erano alla ricerca di un attaccante di peso per rinforzare il reparto offensivo. Le speranze di vedere l’uruguaiano vestire la maglia rossonera si sono però infrante venerdì 9 agosto, quando l’accordo tra il Liverpool e l’Al-Hilal è stato ufficializzato, come riportato da fonti di mercato affidabili.

Il trasferimento di Núñez a Riad, dove ha firmato un contratto fino al 2028, rappresenta un’operazione economicamente significativa per il club saudita, che ha versato nelle casse del Liverpool ben 53 milioni di euro. Una cifra considerevole, soprattutto se si tiene conto delle tre stagioni con la maglia dei Reds che, pur non essendo state disastrose, sono state spesso al di sotto delle aspettative. Il Liverpool lo aveva acquistato dal Benfica nell’estate del 2022 per la cifra record di 85 milioni di euro, un investimento che non è stato pienamente ripagato in termini di rendimento costante. Complessivamente, con il club inglese, Núñez ha realizzato 40 reti in 143 partite, numeri che non giustificano appieno la spesa iniziale. L’ultima stagione, in particolare, sotto la gestione di Arne Slot, ha visto l’attaccante in netta flessione, con appena 7 reti segnate in 47 partite, di cui solamente 17 da titolare.

L’arrivo di Darwin Núñez all’Al-Hilal consolida ulteriormente il potere d’acquisto del campionato saudita, che sta attirando un numero crescente di talenti dal calcio europeo. Il club di Riad, già allenato da un volto noto del calcio italiano come Simone Inzaghi, vanta tra le sue fila un altro ex obiettivo del Milan e giocatore di spicco come Theo Hernandez, a testimonianza delle ambizioni sempre crescenti della Saudi Pro League.

Per il Milan di Allegri e Tare, ora si apre un nuovo capitolo nella ricerca del centravanti ideale. Se Núñez era uno dei papabili per l’attacco rossonero, un’altra squadra italiana che lo seguiva con interesse era il Napoli, che alla fine ha deciso di virare su Lorenzo Lucca. La perdita di un obiettivo così importante impone al Milan di accelerare le proprie strategie di mercato per garantire a Massimiliano Allegri un reparto offensivo all’altezza delle sfide future. La sessione estiva è ancora lunga e le sorprese, come dimostra il caso Núñez, non sono certo finite.