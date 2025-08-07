Darwin Nunez all’Al-Hilal: il Milan non è mai stato veramente in corsa. L’ultima novità non lascia dubbi

Darwin Nunez sta per diventare un nuovo giocatore dell’Al Hilal: Milan mai veramente in corsa dopo il sondaggio di luglio

Le voci di mercato si rincorrono veloci, ma come spesso accade, la realtà dei fatti è ben diversa dai rumors che infiammano le piazze. È il caso di Darwin Núñez, l’attaccante uruguaiano che sembrava poter essere uno dei nomi caldi per il calciomercato estivo del Milan. Tuttavia, come confermato da una fonte autorevole come Fabrizio Romano, il Milan non è mai stato seriamente interessato a Darwin Núñez, e il suo futuro si preannuncia lontano dall’Italia, con l’Al-Hilal pronto ad accoglierlo.

Secondo quanto riportato da Romano, le indiscrezioni che volevano Núñez in orbita Milan erano prive di fondamento. L’attaccante, infatti, non è mai stato considerato una vera opzione per il club rossonero. Anzi, la situazione è stata esattamente il contrario: Darwin Núñez è stato proposto al Milan all’inizio di luglio, ma la dirigenza milanista ha rapidamente scartato l’ipotesi. La ragione principale dietro questa decisione è stata di natura economica. Le richieste per il cartellino e, probabilmente, l’ingaggio del giocatore erano considerate eccessive e non in linea con i parametri finanziari che il Milan intende rispettare in questa sessione di mercato.

Questa notizia getta luce sulla strategia del Milan sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Sembra che il club abbia intenzione di operare con cautela e oculatezza, evitando di lanciarsi in spese folli per giocatori che non rientrano pienamente nei piani tecnici ed economici. La priorità è costruire una squadra solida e sostenibile, piuttosto che inseguire nomi altisonanti a costi proibitivi.

Darwin Núñez, quindi, è ora vicinissimo all’Al-Hilal. L’accordo sembra essere questione di giorni, con il giocatore atteso per le firme decisive che sanciranno il suo passaggio nel campionato saudita. Questo trasferimento rappresenta un’ulteriore conferma della potenza economica dei club arabi, capaci di attrarre giocatori di alto profilo con offerte irrinunciabili.

Per il Milan, la mancata trattativa per Núñez significa continuare a scandagliare il mercato alla ricerca del profilo giusto per rinforzare l’attacco. Con Igli Tare alla guida della direzione sportiva e Massimiliano Allegri al timone tecnico, le aspettative sono alte. Entrambi sono figure di grande esperienza e sono chiamati a costruire un Milan competitivo sia in Italia che in Europa, partendo da una solida base finanziaria. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quali saranno i veri obiettivi di mercato del Diavolo e come il nuovo tandem Tare-Allegri intenderà modellare la rosa per la stagione a venire. I tifosi attendono con ansia di scoprire chi saranno i nuovi volti che vestiranno la gloriosa maglia rossonera, sperando in acquisti mirati e in linea con le ambizioni del club.