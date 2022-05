Darmian: «Scudetto? Nulla è scontato. Nel calcio non si sa mai». Le parole del difensore dell’Inter

Il difensore nerazzurro Matteo Darmian ha espresso la propria gioia dopo il successo dell’Inter sulla Juve. Ecco le sue parole a Mediaset:

COPPA – «Trofeo importante per noi, tifosi e società e fin dal primo minuto abbiamo cercato di mettere in difficoltà la Juve. Bravi a non perdere la lucidità e poi a ribaltarla. Ora ci godiamo questa serata e poi penseremo allo Scudetto: non si sa mai, il calcio ci ha insegnato che nulla è scontato e ce la metteremo tutta»