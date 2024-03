Danilo sul caso dell'ex Milan Robinho: «Complicato parlarne»

Danilo, capitano della Juve, in conferenza stampa dal ritiro del Brasile ha commentato la vicenda del caso dell’ex Milan Robinho

Le parole di Danilo, capitano della Juve, in conferenza stampa dal ritiro del Brasile sulla vicenda del caso dell’ex Milan Robinho:

CASI DANI ALVES E ROBINHO – «Stanno arrivando giudizi da tutte le parti ed è molto complicato parlarne, vista la mia posizione di giocatore che è da più tempo nella squadra brasiliana e interpretando il ruolo che ricopro, è importante che io parli e dica la mia. In merito all’argomento è necessario sensibilizzare la squadra brasiliana a partire dalle categorie giovanili e il calcio brasiliano nel suo complesso, fino ad arrivare a quello base, ma vorrei riflettere anche sul fatto che questo non avviene solo nel calcio. Questo è uno specchio della nostra società e si riflette anche nel calcio. Noi, come atleti di alto livello, dobbiamo capire il posto che abbiamo, qual è il nostro ruolo. Dobbiamo capire che abbiamo il potere di influenzare positivamente o negativamente ed è tempo per noi di capire meglio qual è il nostro ruolo. Giochiamo a calcio, rappresentiamo i nostri club e la nostra Nazionale e siamo anche un esempio di comportamento fuori dal campo per i giovani. Io provo spesso a pensare che non sono solo un calciatore»

LA CONFERENZA STAMPA DI DANILO