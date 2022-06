Daniele Miceli: «Il Milan per la difesa valuta Thiaw e Saliba. Ziyech…». Le parole dell’esperto di mercato

Daniele Miceli ha riportato le seguenti notizie di mercato del Milan ai microfoni di Sportmediaset. Ecco le sue parole:

«La scorsa notte il Newcastle ha alzato l’offerta per Botman, il Milan non ha rialzato e il giocatore ha ceduto alle avances degli inglesi. Per la difesa piacciono Saliba e Thiaw mentre per il centrocampo si pensa sempre a Renato Sanches. L’offerta del Psg è meno alta di quella del Milan ma potrebbe rilanciare da un momento all’altro. L’alternativa è Douglas Luiz. Per Ziyech, invece, il discorso è questo: il giocatore è stato offerto al Milan e il giocatore gradisce la destinazione. L’ostacolo potrebbe essere l’ingaggio ma si potrebbe trovare una soluzione grazie al decreto crescita. Per De Ketelaere, invece, è arrivata un’offerta di 35 milioni dal Leeds ma il giocatore, per ora, declina la destinazione».