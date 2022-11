Daniel Maldini sullo scudetto: «In cuor nostro tutti ci credevamo…». Le parole del calciatore dello Spezia e di proprietà del Milan

Daniel Maldini ha parlato ai microfoni di SportWeek anche sulla conquista dello Scudetto dell’anno scorso a cui contribuì con un gol proprio allo Spezia. Ecco le parole del calciatore dello Spezia e di proprietà del Milan:

«L’anno scorso tra di noi qualcuno ha iniziato a parlare di Scudetto, gli altri dicevano “no, no”, ma si vedeva che in cuor nostro tutti ci credevamo. Poi quando vinci contro le altre grandi capisci che una volta può andarti bene, ma non sempre. Quello era un gran gruppo. Non vinci lo Scudetto se non crei un gruppo unito. Si sta proprio bene in mezzo ai miei ex compagni»