Daniel Maldini Milan, Nela spiega: «Diventerà un grande campione? Non lo so ma nella squadra di Pioli può avere questo ruolo »

Daniel Maldini-Milan, Sebino Nela è convinto che il figlio di Paolo possa diventare un titolare del club rossonero il prossimo anno

Ospite a 90° Minuto, Sebino Nela, ex calciatore e attuale opinionista, ha commentato lo straordinario rendimento di Daniel Maldini, calciatore del Milan in prestito al Monza e in gol anche ieri su punizione contro il Cagliari:

PAROLE – «Grande campione non lo so, sta lavorando piuttosto bene per proporsi come titolare nel Milan della prossima stagione. Ieri ha tirato una grande punizione».