Damiani a Sky: «Camarda grande talento, in questa settimana abbiamo deciso di trattarlo in questo modo»

Damiani Sky: le dichiarazioni del presidente del Lecce a pochi minuti dall’inizio del match contro il Milan. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Sky prima di Lecce-Milan, Damiani, presidente del Lecce, ha dichiarato:

MERCATO – «Abbiamo preso Stulic poche ore fa, abbiamo finito il nostro calciomercato anche se staremo sempre vigili».

CAMARDA – «Camarda gioca, l’abbiamo lasciato tranquillo questa settimana. Questo è un ambiente familiare e professionale. Lui è ancora molto giovane ma è un grande talento».