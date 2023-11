Damiani e la mancanza di italiani nel Milan: «Bisognerebbe risalire ai problemi delle giovanili». Le parole dell’ex calciatore e procuratore

Oscar Damiani ha parlato ai microfoni di TMW della mancanza di italiani nel Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore e procuratore:

«Non ricordo un Milan in passato con così pochi italiani. C’è Calabria, un ragazzo in gamba che ha dato il giusto esempio nel ricompattare lo spogliatoio con una cena insieme a tutti i compagni. Per il discorso degli italiani poi bisognerebbe risalire comunque ai problemi delle giovanili, dove già ci sono molti stranieri. Così oltretutto non si aiuta la Nazionale».