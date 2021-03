Dalot non pensa al futuro: il portoghese vuole godersi il Milan fino alla fine

Dalot è totalmente concentrato sull’importante finale di stagione coi rossoneri: ci sarà tempo per pensare alla prossima annata

Diogo Dalot vuole chiudere nel migliore dei modi la sua prima stagione in rossonero. Il terzino, in prestito secco dal Manchester United, sembra destinato a tornare in Inghilterra anche se cova il desiderio di convincere la dirigenza ad acquistarlo a titolo definitivo.

CONTINUITA’ IMPORTANTE – Aldilà degli alti e bassi delle sue prestazioni, Dalot al Milan ha finalmente trovato quella continuità fisica che a Manchester gli era mancata per i troppi guai fisici. Maldini ne valuterà il rendimento in questo finale prima di prendere la decisione definitiva: Diogo farà di tutto per convincerlo.