Dalot: «E’ fantastico essere in una delle migliori squadra al mondo»

Il nuovo acquisto rossonero Diogo Dalot, proveniente dal Manchester United, ha rilasciato le prime parole da giocatore del Milan

Diogo Dalot, nuovo acquisto del Diavolo, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore rossonero ai microfoni di Milan Tv:

Sul Milan – «Diventare un giocatore del Milan è sempre stato un sogno. Sin da giovani siamo cresciuti guardando le grandi vittorie del Milan e fare parte di questa squadra è un grande onore per me»

Sulla famiglia – «Penso che il rapporto con la mia famiglia per me è tutto. Senza di loro non sarei quello che sono ora. Poter aver questo aiuto per crescere e averli al mio fianco è un mio desiderio e proverò a tenerli vicino a me. E’ fantastico aver questo appoggio»

Ancora sul Milan – «Quando si guarda il Milan si pensa alla storia, ai trofei, alle partite e ai campionati vinti,. Ed è davvero bello per me perché ho sempre sognato di far parte di un club che lotta e prova a vincere tutto, ogni singola partita. E per me il Milan è una delle migliori squadre al mondo e per me è fantastico essere qui»

Sul calcio italiano – «Penso che il calcio italiano sia molto caratteristico. E’ un calcio molto affascinante. Molti potrebbero pensare che conti solo la difesa ma in realtà ha un grande valore anche la tattica e questo per me è fantastico e mi piace vedere il calcio italiano. Spero di poter imparare tanto e di divertirmi il più possibile»

Su Leao – «Conosco Rafa da quando aveva 15 anni. Siamo cresciuti insieme in nazionale e siamo molto amici»

Su Ibra – «Non ho giocato con lui allo United, sono arrivato un anno dopo ma ovviamente Zlatan è tra i migliori giocatori al mondo. Penso che la sua carriera parli da sé e che sia fantastici poter giocare in una squadra con lui perché vuoi sempre giocare con i migliori giocatori del mondo e Zlatan è uno di questi»

Sul suo idolo – «Ce ne sono diversi nel mio ruolo. Pensando ai terzini destri mi viene in mente Dani Alves e Philipp Lahm o molti ottimi terzini che hanno vestito la maglia dello Unite. Penso che il calcio abbia generato ottimi laterali destri negli anni e spero di poter esser un punto di riferimento negli anni»

Sulle caratteristiche – «Posso portare la mia energia, la mia fame, la voglia di vincere partite e trofei. Questo è quello che voglio fare e voglio aiutare la squadra a raggiungere grandi traguardi perché alla fine è questo che rappresenta il Milan: vincere, lottare per i trofei e per ogni partita . Porterò energia, desiderio e ambizione alla squadra»

Ai tifosi – «Grazie per il vostro supporto, siete voi che ci date la spinta per giocare e per correre e penso che il vostro supporto sua la cosa più importante. Avremo molta più energia per giocare le partite e per provare a vincere le partite».