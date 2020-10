Dalla Spagna: Pato vicinissimo ad indossare la maglia del Genoa

Alexandre Pato sarebbe vicinissimo ad indossare la maglia del Genoa, già in questa prossima sessione di mercato invernale

Stando a quanto riferisce Don Balon, nota rivista spagnola, il futuro di Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, sarebbe al Genoa. Il giocatore brasiliano arriverebbe nella prossima sessione di mercato invernale. Occhio, però, al Monza di Berlusconi, inseritosi fortemente negli ultimi giorni.

Pato, classe ’89, dopo essere esploso con l’Internacional di Porto Alegre fu acquistato dal Milan dove rimase per cinque stagioni prima di tornare in Brasile, prima al Corinthians quindi al San Paolo. Ha ritentato la fortuna in Europa al Chelsea e al Villareal ma nelle ultime tre stagioni ha giocato in Cina, nel Tianjin Quanjian, e l’anno scorso ancora al San Paolo prima di rescindere il suo contratto.