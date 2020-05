Dalla Spagna ne sono sicuri: il talento del Barcellona proposto al Milan

Nella prossima sessione di calciomercato estivo le strade di Milan e Barcellona potrebbero incontrarsi per la questione Rafinha

Secondo quanto riferito da Mundo Deportivo l’agente di Rafinha avrebbe proposto al Milan il suo assisto. Il centrocampista non sta vivendo un bel periodo e sarebbe pronto a tornare in Italia dove si era messo in luce con l’Inter.

Attualmente il brasiliano è in prestito al Celta Vigo ma il club non è intenzionato a pagare il riscatto. Di conseguenza il Barcellona cercherà di far di tutto per cederlo definitivamente in estate.