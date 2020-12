Dalla Spagna: Il Milan vuole Isco, il suo contratto scade a giugno

Secondo un’indiscrezione raccolta da Don Balòn, il Milan vuol provare a piazzare il colpo Isco dal Real Madrid

Il Milan vuole il colpo Isco. È questa la notizia raccolta dal quotidiano spagnolo Don Balòn che racconta di come i rossoneri siano interessati allo spagnolo del Real Madrid come acquisto per sostituire Calhanoglu.

D’altronde, il centrocampista ex Malaga è, come il turco, in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo con i Blancos non sembrano decollare. Questo renderebbe il costo del cartellino parecchio abbordabile (si parla di circa 20 milioni di euro) ma il vero ostacolo è l’ingaggio che Isco percepisce con i Galacticos: 12 milioni di euro a stagione.