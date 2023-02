Dalla Palma: «Da qui a maggio assisteremo a Roma contro Milano». Le parole del giornalista sul campionato

Alberto Dalla Palma ha riassunto sul Corriere dello Sport il campionato e la corsa alla Champions. Ecco le parole del giornalista anche sul Milan:

«Con un Napoli distante 18 punti non ci sono più dubbi. Il Napoli ha staccato tutti come facesse un campionato a parte, ma ora sono rimasti in cinque per tre posti: da qui a maggio assisteremo a Roma contro Milano. Pioli dopo i due derby persi e le goleade di Lazio e Sassuolo, ha avuto l’intelligenza e la freddezza di cambiare tutto».